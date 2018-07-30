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Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 04:48 | Son Güncelleme

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde TIR'dan inmeye çalışan sürücü, aracı ile park halinde olan TIR'ın arasında sıkışarak can verdi.

Alınan bilgiye göre, Murat Taşdemir (40), Keçiliköy Mahallesi'ndeki Manisa Kamyoncular ve Motorlu Taşıtlar Kooperatifi garajındaki 45 EJ 283 plakalı TIR'dan eşya almak için araca bindi.

Bu sırada TIR, el freninin devreden çıkması sonucu kaymaya başladı.

Taşdemir, TIR'dan inmeye çalıştığı sırada aracı ve park halinde olan 45 C 1325 plakalı TIR'ın arasında sıkıştı.

Garaj görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Taşdemir'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Yunusemre TIR tır şoförü

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