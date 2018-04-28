Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!

Olay saat 15.30 sıralarında 50. Sokak Tahtakale Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, karı koca olan Mehmet ve Zeynep Kaya çifti ile önce tartıştı ardından da belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Başlarına kurşun isabet eden karı-koca olduklara yere yığıldı. Olayın ardından saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.
İHA'nın haberine göre, vatandaşlar tarafından çağrılan 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu kritik olan çift Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen önce Zeynep Kaya’nın ardından da Mehmet Kaya’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan şahsın arama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.
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