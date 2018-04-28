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Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 18:30 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında tartıştığı karı-kocaya kurşun yağdıran zanlı kayıplara karıştı. Tartışma sonrası kurşunların hedefi olan 35 yaşındaki Mehmet ve Zeynep Kaya çifti kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!

Olay saat 15.30 sıralarında 50. Sokak Tahtakale Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, karı koca olan Mehmet ve Zeynep Kaya çifti ile önce tartıştı ardından da belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Başlarına kurşun isabet eden karı-koca olduklara yere yığıldı. Olayın ardından saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

İHA'nın haberine göre, vatandaşlar tarafından çağrılan 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu kritik olan çift Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen önce Zeynep Kaya’nın ardından da Mehmet Kaya’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan şahsın arama çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

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Manisa Akhisar cinayet mehmet kaya Zeynep Kaya infaz

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