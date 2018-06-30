HABER

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 23:55 | Son Güncelleme

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Özbakan yönetimindeki 45 R 9317 plakalı otomobil, Akhisar-Gördes Karayolu'nun 25'inci kilometresinde, tali yoldan anayola çıkan ehliyetsiz sürücü Mehmet Ali Keskin'in (15) kullandığı 45 SC 1046 plakalı motosikletle çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri, motosiklet sürücüsü Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Özbakan ise Akhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdiKontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
Otomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş öldüOtomobilde unutulan 2 yaşındaki Güneş öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza feci kaza manisa kaza

En Çok Okunan Haberler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Yeşim Salkım'dan mayo isyanı

Yeşim Salkım'dan mayo isyanı

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Ezgi Mola'dan mayolu poz! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!

Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!

Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

Trabzon'da alkollü kamyonet sürücüsü spor araçta giden 2 kuzene dehşeti yaşattı!

Trabzon'da alkollü kamyonet sürücüsü spor araçta giden 2 kuzene dehşeti yaşattı!

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.