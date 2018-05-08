Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü

Turgutlu'da aralarında kız kaçırma husumetinden kaynaklı gerilimin tırmandığı iki ailenin karşı karşıya geldiği olaylarda yine silahlar konuştu ve 1 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta Turgutlu Albayrak mahallesinde meydana gelen olayda 7 kişi yaralanmıştı.
YAYLIM ATEŞİ AÇTILAR
Olayın devamında Turgutlu'ya bağlı Avşar mahallesinde pompalı tüfekle ev basan kişiler bir evi yaylım ateşine tuttular. Evin kapısını açan bir şahıs yaylım ateşinde pompalı tüfekten çıkan mermilerin hedefi oldu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Turgutlu Avşar Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda Kemal Yılmaz ve ailesinin ikamet ettiği müstakil ev yaylım ateşine tutuldu. Evin kapısını açan Kemal Yılmaz pompalı tüfekten çıkan mermilerin hedefi oldu. Olay yerinde ağır yaralanan ve ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan 29 yaşında ki Kemal Yılmaz hayatını kaybetti. Bölgede Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili olarak 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken iki aile arasında kız kaçırma olayından dolayı husumet olduğu iddia edildi. Turgutlu İlçe Jandarma ekipleri konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlattı. İki aile geçtiğimiz hafta Turgutlu şehir merkezinde silahlarla çatışmış ve 7 kişi yaralanmıştı.
(İHA)
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