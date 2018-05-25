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Manisa İşkur Müdürü'ne FETÖ'den gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 19:19 | Son Güncelleme

MANİSA Çalışma ve İş Kurumu (İşkur) İl Müdürü S.A., Yalova merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Manisa İşkur Müdürü'ne FETÖ'den gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Çalışma ve İş Kurumu (İşkur) İl Müdürü S.A., Yalova merkezli yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkartılan Manisa Çalışma ve İşkur İl Müdürü S.A.'yı bugün öğle saatlerinde gözaltına aldı. S.A., Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yalova'ya götürülen S.A.'nın, daha önce görev yaptığı bu kentte FETÖ/PDY ile bağlantısının olduğunu iddia edildi.
S.A., 2016 yılı Aralık ayından bu yana Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak görev yapıyordu.

FOTOĞRAFLI

Manisa İşkur Müdürü'ne FETÖ'den gözaltı

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