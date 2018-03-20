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Manisa merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 8 asker gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 13:55 | Son Güncelleme

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah Manisa merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 8 muvazzaf askerin gözaltına alındığı bildirildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah Manisa merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 8 muvazzaf askerin gözaltına alındığı bildirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 6 askerin ise arandığı öğrenildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, sabah saatlerinde Manisa merkezli 12 ilde, örgüt üyeleriyle telefon görüşmeleri yaptığı iddia edilen, aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 14 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik eşzamanlı operasyon yapıldı. Manisa, İzmir, Ankara, Balıkesir, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, Kayseri, Muğla, Sakarya ve Yalova’da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 14 muvazzaf askerden 8’i gözaltına alınırken, 6 muvazzaf askerin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Çeşitli illerde gözaltına alınan 8 askerin, Manisa’ya getirilerek, Manisa İL Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü’nde sorgulanacağını bildirildi.

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