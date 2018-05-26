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Manisa merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 10:35 | Son Güncelleme

MANİSA merkezli olarak 20 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve eski askeri öğrencilerin de bulunduğu toplam 23 kişi gözaltına alındı.

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA merkezli olarak 20 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve eski askeri öğrencilerin de bulunduğu toplam 23 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen ve asker imamlarıyla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik, Manisa merkezli 20 ilde dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Çeşitli illerden yakalanarak gözaltına alınan üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve eski askeri öğrencilerin de aralarında bulunduğu 23 kişi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü, diğer 14 kişinin yakalanması içinde alışmaların devam ettiği belirtildi.

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