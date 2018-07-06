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Manisa merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 18:51 | Son Güncelleme

MANİSA merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) hücre yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen ve muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 30 kişiden 26'sı yakalandı.

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) hücre yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen ve muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 30 kişiden 26'sı yakalandı. 4 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Manisa merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında muvazzaf askerler ile eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Şüphelilerin telefon görüşmelerinde terör örgütüne ait 'ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemi'ni kullandığı belirtildi.

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