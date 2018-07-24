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Manisa’nın Salihli ilçesinde akü çalındı! Mahalle mağdur oldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 20:01 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde içme suyu deposundaki otomasyon sistemine bağlı 2 adet akü çalınınca mahalleli 6 saat susuz kaldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde akü çalındı! Mahalle mağdur oldu!

Manisa’nın Salihli ilçesinde Derbent Mahallesi civarında bulunan ve Mersinli Mahallesi'nin içme suyunu sağlayan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ait su deposundaki otomasyon sistemine bağlı 2 adet akü, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

6 SAAT SU VERİLMEDİ

Olay sonrası bin 600 nüfuslu Mersinli Mahallesi’ne 6 saat su verilemezken, MASKİ ekiplerinin sorunu gidermesi ile mahalleye yeniden su verilmeye başlandı. Jandarma, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Salihli hırsız

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