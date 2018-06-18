Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Şehzadeler İlçesi 1. Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi üzerinde 10 metrekarelik çay ocağını işleten Nevzat Adıgüzel'in iş yerine astığı, nezaket kurallarını da anımsatan fiyat tarifesi hem çevre esnafın ve hem de gelen müşterilerin dikkatini çekiyor. Nezaket kurallarına göre 7 çeşit fiyat tarifelendirmesi yapan Adıgüzel, çay isteme tarzına göre müşterilerinden para alıyor. Toplumda nezaketin unutulduğunu amacının bunu hatırlatmak olduğunu belirten Adıgüzel, "Bazı müşterilerimizin kabaca çay istemesinden dolayı bende oturup ne yapabileceğimi düşündüm. Kimi müşteri, 'Çay ver', 'Çay Getir', 'Bana oradan bir çay ver' diyor. 'Çay verir misin?' diye bir şey yok. Böyle kaba müşterilerimiz var. Artık kabaca çay istemelerine dayanamadım. Daha sonra aklıma böyle bir uygulama geldi. Ardından çay isteme şekline göre kendimce bir fiyat listesi çıkardım" dedi.

"Çay ver' demek 2 lira, 'Çay gönder' demek 1 lira 75 kuruş, 'Çay versene' 1 lira 50 kuruş, 'Çay alabilir miyim?' 1 lira 25 kuruş, 'Çay verir misin?' 1 lira, 'Nevzat Bey, müsaitseniz çay alabilir miyim' 85 kuruş ve 'Nevzatçım, sen zahmet etme ben alırım' 50 kuruş. Nezaket kurullarına uyalım diye böyle bir fiyat tarifelendirmesi çıkardım. Biraz kibar olalım. Bu işi 5 yıldır yapıyorum. Ancak son yıllarda nezaket kurallarını unutur olduk. Bizde bu nezakete göre müşterimize güler yüzlü hizmet verelim. İnsan evindeki eşine bile 'Çay ver' diyemez. Bizde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ancak bu işimizin karşılığı kaba olarak olmamalı. Nazikçe talepte bulunulması gerekir. Bizde bu nazik davranışa göre hareket edelim."

'MÜŞTERİLERDE DEĞİŞMELER YAŞANDI'

Yeni fiyat tarifesini yaklaşık 1 haftadır sürdürdüğünü dile getiren Adıgüzel, uygulamanın ardından kabaca çay talebinde bulunan bazı müşterilerinin üslubunda değişim yaşandığını dile getirerek, şöyle dedi:

"Bu uygulamayı başlattıktan sonra, kaba olan bazı müşterilerimizde değişiklik oldu. 'Çay ver' diyen müşterilerimiz artık, 'Nevzatçım çay verir misin' demeye başladı. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Bu uygulama sadece benim için değil tüm çay ocağı, kahvehane, lokanta işleten esnafımız için. Biz de insanız. Biz de bir yere gidip bir şey istediğimizde kibar davranıyoruz. Atalarımızın bir sözü vardır; 'Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır' diye. Bunu hayat felsefemiz yapmamız gerekir. Toplumda nezaket kurallarına uyarsak inanıyorum ne bir sıkıntı ve ne de bir sorun yaşanır. Burada başlattığım nezaket kuralları bilinci davranış şekline dönüşerek diğer esnafımıza da yansıyacak."