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Manisa Valisi'nden dolandırıcılar hakkında suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 14:17 | Son Güncelleme

MANİSA Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurumunun adını kullanılan bazı kişi ya da kişilerin hayırseverleri dolandırmaya çalıştığı gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Manisa Valisi'nden dolandırıcılar hakkında suç duyurusu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurumunun adını kullanılan bazı kişi ya da kişilerin hayırseverleri dolandırmaya çalıştığı gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Manisa'da dolandırıcılar, engellilere akülü araç alınması için Manisa Valiliği'nce kampanya başlatıldığına yönelik mesajlar göndermeye başladı. Tabipler Odası'na da gönderilen mesajın Manisa Valiliği'ne iletilmesiyle dolandırıcılık girişimi ortaya çıkarıldı. Manisa Valiliği tarafından Vali Mustafa Hakan Güvençer'in dolandırıcılar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu açıklandı. Valilikten gönderilen açıklamada, şöyle denildi:
"Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, diğer bazı sivil toplum kuruluşlarına da gönderilen ve Manisa Tabipler Odası Başkanlığından Valiliğe iletilen mesaj örneği ile birlikte söz konusu sahtekarlık ve dolandırıcılığı yapan sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Dolandırıcılık maksatlı olduğu aşikar olan, Tabipler Odası'na, Manisa Valiliği logosu kullanılarak hayali Manisa Valiliği Sosyal Yardım Koordinasyonu Başkanlığı adına, Mustafa Hakan Güvençer e-imzası ibaresi ile gönderilen mesajda, Manisa genelinde yapılan araştırmalar sonucu ilk ve orta öğrenim aşamasında olan engelli öğrenciler için Engelsiz Yaşam Kampanyası başlatma kararı alındığı, konuyla ilgili akülü araç alınmasına, akülü araç alımı için ihale başlatılmasına, ihaleyi araştırmalar yapılarak en düşük fiyat teklif eden medikal firmasına verilmesine, kampanyayla ilgili il, ilçe belediyeler, kaymakamlıklar, il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin bilgilendirilip, katılım sağlanmasına, gerek görüldüğünde sivil toplum kuruluşları, odalar ve işadamlarından destek talep edilmesine, kampanya bedellerinin toplanması için ihaleyi almaya hak kazanan medikal firmasının hesap bilgilerinin paylaşılmasına karar verildiği ifadeleri yer almaktadır. Manisa Valiliği adına hayırsever kişi ya da kuruluşlardan engelli vatandaşlarımız veya diğer ihtiyaç sahipleri için yardım talebinde bulunulmamaktadır."

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Manisa Valisi'nden dolandırıcılar hakkında suç duyurusu

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