Manisa ve İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA ve İzmir'de polisin toplam 15 adrese eş zamanlı düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar esrar ve uyuşturucu hap, 10 parça tarihi değeri olduğu değerlendirilen bronz sikke, ruhsatsız 5 tüfek ve 1 tabanca ile yakalanan toplam 12 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda bugün sabah saatlerinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Manisa ve ilçeleri Gördes, Soma, Akhisar, Alaşehir'de 13 ve İzmir'de de 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri, otomobil ve üzerlerinde yapılan aramalarda 16.8 gram esrar, 58 adet ecstasy uyuşturucu hap, 10 parça tarihi değeri olduğu değerlendirilen bronz sikke, ruhsatsız 5 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin sorgulaması sürüyor.
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