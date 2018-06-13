Manisa'da 10 hektar bahçe ile otluk alan yandı

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir tarlada başlayan yangın, komşu bahçelere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 hektar asma ve meyve bahçesi ile otluk alan zarar gördü.
Turgutlu'nun Albayrak Mahallesi yakınlarında dün saat 19.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler büyüyerek çevredeki meyve ve asma bahçelerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerinin 5 araçla başlattığı çalışma sonucu, yangın söndürüldü. Yangında 10 hektar, asma ve meyve bahçesi ile otluk alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti
Son dakika! AA'nın 'Adil Öksüz' iddiasına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt
Çatı katını temizlerken sikke buldu, zengin oldu!
Bıçaklı kız kavgası pes dedirtti!
Sosyal yönden zeki insanları nasıl ayırt edersiniz?
ABD'de Türkiye karşıtı skandal tasarı
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum