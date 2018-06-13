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Manisa'da 10 hektar bahçe ile otluk alan yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir tarlada başlayan yangın, komşu bahçelere sıçradı.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir tarlada başlayan yangın, komşu bahçelere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 hektar asma ve meyve bahçesi ile otluk alan zarar gördü. Turgutlu'nun Albayrak Mahallesi yakınlarında dün saat 19.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler büyüyerek çevredeki meyve ve asma bahçelerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekiplerinin 5 araçla başlattığı çalışma sonucu, yangın söndürüldü. Yangında 10 hektar, asma ve meyve bahçesi ile otluk alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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