Manisa'da 2 aydır aranan cezai firari yakalandı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 'tehdit', 'yağma' ve 'silahla yaralama' suçlarından girdiği cezaevinden 2 ay önce kaçan B.A. (30), arkadaşı K.T.'nin evinde jandarma tarafından yakalandı.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'yağma', 'silahla yaralama' ve 'tehdit' suçlarından tutuklu bulunduğu Manisa E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2 ay önce firar eden B.A.'nın, Muradiye Mahallesi'ndeki evde saklandığını öğrendi. Ekipler, saat 00.40'ta yaptığı baskında, B.A.'yı evin banyosunda saklanırken, yakalanıp, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan B.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

B.A.'nın Muradiye Mahallesi'nde aynı suçlardan cezaevinde yatan K.T.'nin evinde kaldığı öğrenildi.

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