Manisa'da 2 kadın FETÖ/PDY'den tutuklandı 

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 kadından 2’si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kula Cumhuriyet Başvacılığı'nca, FETÖ/PDY'ye karşı yürütülen soruşturma kapsamında Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta içinde yapılan operasyonda gözaltına alınan U.Ö., E.G. ve H.C. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden U.Ö., E.G. tutuklanırken, H.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.