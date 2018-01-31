Manisa'da 280 kişiye yasak av cezası

Manisa genelinde 2017 yılı içerisinde av yasağına uymayan ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nu ihlal eden avcılara ceza yağdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, 2017 yılı içerisinde il genelinde toplam 1503 avcının kontrol edildiğini, bunlardan 280'ine toplam 233 bin 792 TL idari para cezası kesildiğini belirtti. Sosyal paylaşım sitelerinin de yakından takip edildiğini kaydeden Bayil, 2017 yılında ceza kesilen 280 avcıdan 30'unun sosyal medyada paylaştıkları avlanma fotoğraflarından belirlenerek ceza kesildiğini belirtti. Sosyal paylaşım sitesindeki fotoğrafların av koruma görevlilerince incelendiğini kaydeden Bayil, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten dolayı idari para cezası uygulandığını dile getirdi.

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da geçen yıl, kanunlara uymayarak yasak avlanan 280 avcıya toplam 233 bin 792 TL idari para cezası kesildiği açıklandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, 280 avcıdan 30'unun sosyal medyada paylaştıkları avlanma fotoğraflarından belirlenerek cezai işlem uygulandığını ifade etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrollerini aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Bayil, "2017 yılında ekiplerimiz tarafından yapılan kontrollerde 17 av tüfeği ile kullanımı yasak olan 25 adet av malzemesine el konulmuştur. Ayrıca av pulu satışlarında bu yıl sayı 300 artarak 4 bin 784 adet av pulu satılışı gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Yapılan kontrollerin yanı sıra eğitimlerin de sürdüğünü kaydeden Bayil, 2017 yılı içerisinde belgesiz avcılıkla mücadele kapsamında toplam 48 avcılık kursu açılarak, 1303 avcıya belgelerinin verildiğini açıkladı. Bayil, doğada yaralı bulunan ya da vatandaşlar tarafından teslim edilen 50 hayvanın da tedavisinin yapılarak, doğaya salındığını belirterek, 2017-2018 av sezonunun, 25 Şubat'ta kapanacağını dile getirdi.

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