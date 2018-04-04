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Manisa’da 300 kök kenevir ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.Manisa’nın Selendi ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Manisa’da 300 kök kenevir ele geçirildi

Manisa’nın Selendi ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Manisa’nın Selendi ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Selendi’ye bağlı Mıdıklı Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda yapılan aramalarda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon kapsamında İ.Y. isimli kişi de gözaltına alındı. Ele geçirilen Hint kenevirleri yakılarak imha edilirken gözaltına alınan İ.Y. sorgusu yapılmak üzere karakola götürüldü.

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