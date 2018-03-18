Manisa’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, merkez üssü Manisa’nın Turgutlu ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa sürerken, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem, ilçede kısa süreli tedirginliğe sebep oldu.
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