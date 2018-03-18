HABER

Manisa’da 3.5 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 01:17 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, merkez üssü Manisa’nın Turgutlu ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, merkez üssü Manisa’nın Turgutlu ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa sürerken, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem, ilçede kısa süreli tedirginliğe sebep oldu.

Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!
Cübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret ettiCübbeli Hoca Nurettin Yıldız'ı ziyaret etti
Olay yaratacak Erdoğan'da suikast girişimi iddiası!Olay yaratacak Erdoğan'da suikast girişimi iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray (MAÇ ÖZETİ)

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Arda Turan'ın yeni yuvası! Kirası dudak uçuklattı

Arda Turan'ın yeni yuvası! Kirası dudak uçuklattı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kız isteme olayında kan aktı: 5 yaralı, 2 gözaltı

Kız isteme olayında kan aktı: 5 yaralı, 2 gözaltı

Gaziantep'te 'polisten bıçaklı gözaltı' iddiası kamerada

Gaziantep'te 'polisten bıçaklı gözaltı' iddiası kamerada

Önce elektronik eşya çaldı sonra da...

Önce elektronik eşya çaldı sonra da...

Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!

Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!

3 gündür kayıp olan kadından acı haber

3 gündür kayıp olan kadından acı haber

Kumar operasyonunda kasadan çıkan şok etti

Kumar operasyonunda kasadan çıkan şok etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.