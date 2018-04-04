Manisa’da 521 sikke ve onlarca tarihi eser ele geçirildi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 521 adet sikke ve tarihi eser ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekiplerinin titiz çalışması sonucu tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişiyi gözaltına aldı. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri bir ihbar üzerine Akhisar merkeze 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çamönü (Karasonya) Mahallesi’ndeki bir eve yaptığı baskın sonucu bin 521 adet çeşitli sikke, antik çağlara ait çok sayıda obje ele geçirdi. Yapılan baskın sonucu evinde kaçak tarihi eser bulunduran 52 yaşındaki S.A.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın evinde bulunan tarihi eserlerin jandarma ekipleri tarafından Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.