Manisa'da 'Açıkgözler' çetesinin 8 üyesi tutuklandı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın 3 ilçesinde polisin bir suç çetesine yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 8'i tutuklandı. Diğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 3 aydır teknik takibe aldığı Akhisar ilçesindeki 'Açıkgözler' diye bilinen gruba yönelik, geçen 2 Nisan'da operasyon düzenledi. İlçede yasa dışı bahis, kumar oynatma, zorla çek ve senet imzalatma, tefecilik, zorla para tahsilatı, uyuşturucu madde ticareti, gasp, yağma ve silahla yaralama ile cinayet suçlarına karıştıkları öne sürülen şebekeye yönelik Akhisar ve Gölmarmara ve Soma ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkartılan 32 kişiden 22'si yakalandı. Haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişinin cinayet ve silahla yaralama suçlarından cezaevinde olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan 22 şüpheli Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün öğlen adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğer 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
FOTOĞRAFLI
Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı
Aşık olduğu kişi tarafından reddedilince kendini baştan yarattı
Suriye krizinde son dakika gelişme!
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum