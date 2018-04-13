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Manisa'da 'Açıkgözler' çetesinin 8 üyesi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 15:58 | Son Güncelleme

MANİSA'nın 3 ilçesinde polisin bir suç çetesine yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Manisa'da 'Açıkgözler' çetesinin 8 üyesi tutuklandı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın 3 ilçesinde polisin bir suç çetesine yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 8'i tutuklandı. Diğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 3 aydır teknik takibe aldığı Akhisar ilçesindeki 'Açıkgözler' diye bilinen gruba yönelik, geçen 2 Nisan'da operasyon düzenledi. İlçede yasa dışı bahis, kumar oynatma, zorla çek ve senet imzalatma, tefecilik, zorla para tahsilatı, uyuşturucu madde ticareti, gasp, yağma ve silahla yaralama ile cinayet suçlarına karıştıkları öne sürülen şebekeye yönelik Akhisar ve Gölmarmara ve Soma ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkartılan 32 kişiden 22'si yakalandı. Haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişinin cinayet ve silahla yaralama suçlarından cezaevinde olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan 22 şüpheli Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün öğlen adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğer 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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