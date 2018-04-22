Manisa’da askerleri taşıyan midibüs tırla çarpıştı: 25 asker yaralı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde askerleri taşıyan midibüs ile tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 24’ü uzman erbaş toplam 25 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Soma istikametinden Kırkağaç yönüne giden H.Ö. idaresindeki 45 VY 797 plakalı tır ile Kırkağaç 6. Jandarma Komando Alay Komutanlığında eğitim gören uzman erbaşları taşıyan R.T. idaresindeki 45 YC 0440 plakalı midibüs, Kırkağaç Jandarma Alay Komutanlığı kavşağında çarpıştı. Kazada devrilen midibüsteki 24 uzman erbaş ile şoför R.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kırkağaç ve Soma Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Garnizon Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Başçavuş Enver Gündüz kaza yerine gelerek bilgi aldılar.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.