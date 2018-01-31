Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Gördes ilçesindeki devlet hastanesinin acil servis kapısının önünde çekilen çamurlu ayakkabı fotoğrafı sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmış, duyarlı vatandaş büyük takdir toplamıştı. Bir anda yayılan fotoğraf, 2014 yılında Soma'daki maden faciasından yaralı kurtulan bir işçinin ambulansa bindirildiği sırada sedyenin kirlenmemesi için ayakkabısını çıkarmak istemesini hatırlatırken, Gördes Devlet Hastanesi Acil Servis kapısında çamurlu ayakkabılarını çıkaran vatandaş da merak konusu oldu. Duyarlı vatandaşın özel bir şirkette kepçe operatörü olarak çalışan 45 yaşındaki Halil Şen olduğu belirlendi.

"İÇİM ELVERMEDİ"

Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, örnek davranışıyla herkesin takdirini kazanan Halil Şen ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemekte o günü anlatan Halil Şen, fotoğrafın sosyal medyaya nasıl düştüğünü anlamadığını söyledi. Hastaneye gelmeden önce şiddetli bir yağmur yağdığını ve bu yağmurda çalıştığını ifade eden Şen, "Hastalandığım için acile gireceğim. Ayağımda bot vardı üzerinde de kıpkırmızı bir çamur. Gireceğim hastaneye baktım fayanslar tertemiz. Hijyenik bir ortamdı ve benim de içim elvermedi. Ben o şekilde evime girebilir miyim, giremem. Dedim ki ayakkabılarımı çıkarayım gireyim. Çıkartım o şekilde botu o şekilde girdim" dedi.