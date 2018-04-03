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Manisa’da feci iş kazası

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 20:37 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde jeotermal kuyu çalışmasında kablo dolanan bacağı kopan işçi ağır yaralandı.Olay, Eldelek Mahallesi civarındaki bir jeotermal kuyu çalışmasının yapıldığı alanda meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde jeotermal kuyu çalışmasında kablo dolanan bacağı kopan işçi ağır yaralandı.
Olay, Eldelek Mahallesi civarındaki bir jeotermal kuyu çalışmasının yapıldığı alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi olarak çalışan Halil İbrahim M. (38), jeotermal sondaj kuyusunda çalıştığı esnada, bacağına sondaj kuyu kablosu dolaştı. İş kazasında yaralanan işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişirken, kabloya dolaşan bacağın koptuğu ve kopan uzvun kuyuya düştüğü öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiyi Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağ bacağı kopan işçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesine sevk edildiği öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili çalışma başlatırken, AFAD ve itfaiye ekipleri ise koparak kuyuya düşen uzvun, jeotermal kuyusunda çıkarılması için çalışma başlattı.

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