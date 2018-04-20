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Manisa’da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 12:55 | Son Güncelleme

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 1’i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş ve insan ticareti suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 1’i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuş ve insan ticareti suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1’i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, operasyon kapsamında, fuhşa zorlanan 5’i yabancı uyruklu 7 kadın ise gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Şüpheli 3 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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