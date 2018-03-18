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Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 01:31 | Son Güncelleme

Manisa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi.

Manisa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. yönetimindeki 45 HS 947 plakalı otomobil ile M.A, idaresindeki 51 ER 84 plakalı otomobil, Atatürk Kent Park yanındaki kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Y.E. ve otomobilinde bulunan 3 kişi yaralanırken, diğer aracın sürücüsü M.A. kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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