Manisa’da iş adamları derneğine kumar baskını

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iş adamları derneği adı altında açılan dernekte kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, adrese yaptığı baskında 38 kişiye toplam 9 bin 842 lira para cezası kesti.

Edinilen bilgiye göre, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Üçpınar Mahallesi’nde yeni açılan Üçpınar İş Adamları Dayanışma Derneğinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Gece saat 00.30 sıralarında adrese yapılan operasyonda jandarma ekipleri masalarda kumar oynayan şahısları suçüstü yakaladı. Masalarda tespit edilen 1 adet tombala makinesi, 2 bin 814 adet tombala pulu, 125 adet tombala kartı, 90 adet şans topu ile tombala makinesini gösteren güvenlik kamerasına el konuldu. Dernek başkanı E.K., çalışanları E.U. ve G.Y. hakkında “kumar için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 38 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 259 TL idari para cezası kesildi.