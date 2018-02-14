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Manisa’da jandarma kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 18:50 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, Çapaklı Mahallesi’nde eğitilmiş narkotik köpeğiyle bir evde yaptıkları aramada 250 gram kenevir tohumu ele geçirdi.Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çapaklı Mahallesi’ndeki bir kişiye ait ikametin bahçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, Çapaklı Mahallesi’nde eğitilmiş narkotik köpeğiyle bir evde yaptıkları aramada 250 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çapaklı Mahallesi’ndeki bir kişiye ait ikametin bahçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, E.G.’ye ait ikamete operasyon düzenleyip, Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden, ikamette narkotik köpek timleri ile birlikte arama yaptı. Yapılan aramada evin bahçesinde 1 kök kenevir bitkisi ile ikamette 250 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.G.’nin ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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