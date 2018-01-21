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Manisa'da kaza: 4 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 21.01.2018 20:06 | Son Güncelleme 11 saat önce

İlker KILIÇASLAN/MANİSA,(DHA)- MANİSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan ikiz kardeşlere, ardından da yol kenarında istifli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait beton traverslere çarptı. Kazada 2'si yaya ikiz kardeş, 4 kişi yaşamını yitirdi. Otomobildeki diğer 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Manisa- İzmir Karayolu Muradiye Kavşağı'nda, bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Manisa'dan İzmir'in Menemen ilçesi yönüne giden Orçun Nuray (23) yönetimindeki 45 HV 959 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki ikizler Kübra Korkmaz ve Büşra Korkmaz'a çarptı, ardından da kaldırımı aşıp, takla attı. Yol kenarında istifli bulunan TCDD'ye ait beton traverslere çarparak durabilen otomobil, alev aldı. Yoldan geçen araç sürücüleri yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yapıp, bir yandan da durumu itfayiye ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Otomobilin çarptığı ikizler, olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta sıkışan dört kişi ise itfaiye ve 112 Acil servis ekibi tarafından güçlükle sıkıtıkları yerden çıkartıldı. Otomobilden çıkartılan 4 kişiden Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Ahsen Doğan (19) ve Aleyna Savaş'ın (19) da yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan aynı üniversitenin öğrencisi olan otomobil sürücüsü Orçun Nuray Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, arkadaşı Halil Sarı (22) ise hafif yaralı olarak Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Nuray'ın durulunun ağır olduğu bildirildi.

Görgü tanığı Şenol Ömer, "Işıklara 100 metre kalmıştı. Otomobil hızlı gidiyordu. Belediye otobüsü geçmek için makasa girdi. Bu sırada yolun karşısına geçmekte olan yayaları görünce sanırım panikledi. Önce yayalara arından da takla atarak TCDD'nin beton traverslerine çarpıp alev aldı. Ekiplerin gelmesiyle araçta sıkışanlar çıkartıldı" dedi.

Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından ölen 4 kişinin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma kazayla, ilgili soruşturma başlattı.

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