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Manisa'da kepçeyle kaçak kazı yapanlara operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 14:04 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 1'inci derece arkeolojik sit alanında kepçe ile kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Manisa'da kepçeyle kaçak kazı yapanlara operasyon

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 1'inci derece arkeolojik sit alanında kepçe ile kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
Kendilerine yapılan ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Pazarköy Mahallesi Bintepeler mevkisindeki 1'inci derece arkeolojik sit alanında, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığını belirledi. Bölgeye, saat 02.00 sıralarında, operasyon düzenleyen ekipler, kepçeyle kaçak kazı yaptıkları belirlenen M.Ş. (46), H.E. (45), R.Y. (42), A.Ş. (60), M.E. (59), M.Y. (45) ve Y.Ö.'yü (33) gözaltına aldı. Kaçak kazıda kullanılan kepçeye el konulurken, jandarma tarafından ifadeleri alınan 7 kişi, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

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