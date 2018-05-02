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Manisa'da korkutan yangın 

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 00:56 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın çatı katında çıkan yangında evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Manisa'da korkutan yangın 

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir apartmanın çatı katında çıkan yangında evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Şehit Samet Yılmaz Sokak'taki bir apartmanın çatı katında çıktı. Elektrik kablosundan çıktığı iddia edilen yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken bir yandan da evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatının tamamen yanması nedeniyle binada maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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