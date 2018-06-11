Manisa'da minibüs devrildi: 20 tarım işçisi yaralandı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesiyle meydana gelen kazada 2'si ağır, 20 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında, Manisa- Akhisar yolu üzerindeki Güzelköy Kavşağı'nda meydana geldi. Yağmurlu havada kayganlaşan zeminde direksiyon kontrolünü yitiren Fehmi Efe yönetimindeki 39 SM 233 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, yol kenarındaki restoranın duvarına devrildi. Yan yatan minibüste 2'si ağır 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere götürdü. Tarım işçilerinin Manisa'nın Soma ilçesinde yaşadığı, başka bir ilçeye çalışmaya gittiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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