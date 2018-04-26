Manisa’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza Kula ilçesi Akgün Mahallesi Zafer Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adil S.’in kullandığı 45 M 0889 plakalı otomobil ile Kaan A.’nın kullandığı 45 RA 5918 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrasında motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü Kaan A.’yı ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YSK seçim takvimini tamamladı! Cumhurbaşkanı adayı gösterme ve ittifak tarihi belli oldu
Silivri'de kan donduran cinayet!
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'
Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada
Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum