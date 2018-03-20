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Manisa’da Nevruz öncesi PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 13:15 | Son Güncelleme

Manisa’da, Nevruz öncesi terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal medyadan propagandasını yapan, teröristlere yardım ve yataklıkta bulunduğu öne sürülen ve savcılık tarafından haklarında yakalama kararı çıkartılan 12 kişiden 10’u düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası ve örgüt üyelerine yardım-yataklık yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Manisa’da, Nevruz öncesi terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal medyadan propagandasını yapan, teröristlere yardım ve yataklıkta bulunduğu öne sürülen ve savcılık tarafından haklarında yakalama kararı çıkartılan 12 kişiden 10’u düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası ve örgüt üyelerine yardım-yataklık yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelileri yakalamak amacıyla bu sabah Manisa’nın merkez ilçeleri, Turgutlu ve Salihli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yarın kutlanacak Nevruz öncesi düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkartılan 12 kişiden 10 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, sorgulanmak üzere Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü ve şüpheliler sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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