HABER

Manisa'da orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 16:28 | Son Güncelleme

MANİSA'da ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa'da orman yangını (1)

MANİSA, (DHA)- MANİSA'da ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Merkez Yunusemre ilçesi Osmançalı Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye hareket eden ekipler yangına 4 helikopter ve 1 amfibik uçakla havadan, 20 arazöz ve 3 dozerle karadan müdahaleye başladı. Yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİşte efsane haline gelmiş en komik tweetlerİşte efsane haline gelmiş en komik tweetler
Antalya Aksu'da orman yangını (2)- YenidenAntalya Aksu'da orman yangını (2)- Yeniden
Düğün konvoyunda kaza: 8 yaralıDüğün konvoyunda kaza: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı önce yazdı sonra sildi: Yeni bir müftü karısı vakası, Safiye rezilliği CHP bağlantılı gözüküyor

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Bartın'da sahile vurdu! Ekipler teyakkuza geçti

Bartın'da sahile vurdu! Ekipler teyakkuza geçti

Bilecik'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Bilecik'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Aydın'da pompalı tüfekle katliam yapan zanlının ifadesi pes dedirtti! Öldürdüğü kayınbiraderine övgüler yağdırdı!

Aydın'da pompalı tüfekle katliam yapan zanlının ifadesi pes dedirtti! Öldürdüğü kayınbiraderine övgüler yağdırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.