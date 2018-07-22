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Manisa'da orman yangını (2) 

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 19:32 | Son Güncelleme

YANGIN KOTROL ALTINA ALINDI Manisa'da ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Manisa'da orman yangını (2) 

YANGIN KOTROL ALTINA ALINDI
Manisa'da ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 50 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
MANİSA, (DHA)

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Manisa'da orman yangını (2) Manisa'da orman yangını (2) Manisa'da orman yangını (2) Manisa'da orman yangını (2)

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