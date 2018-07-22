Manisa'da orman yangını (2) 

YANGIN KOTROL ALTINA ALINDI

Manisa'da ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 50 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

MANİSA, (DHA)

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