Manisa’da orman yangını (2)

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)- MANİSAN’nın Soma ilçesi Göktaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan orman yangınında 6 hektar alan kül oldu.

Manisa'nın Soma ile Balıkesir'in Savaştepe ilçeleri arasındaki ormanlık alanda, öğleden sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Soma'nın kırsal Göktaş Mahallesi'ne yakın olan bölgedeki yangını söndürmek için 4 amfibik uçak, 8 helikopter, 40 arazöz ve 6 dozer bölgeye sevk edildi. Rüzgarın saatte 35 kilometre hızla estiği bölgede söndürme çalışmaları saat 18.00 sıralarında sona erdi. Yangında 6 hektar alan kül olurken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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