Manisa’da otobüs alev alev yandı

Manisa-İzmir karayolunda bir yolcu otobüsü, Sabuncubeli çıkışında alev alev yanarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, Manisa-İzmir karayolu Karakoca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (46) idaresindeki 10 BEE 57 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden otobüs şoförü M.K. hemen otobüsü yol kenarına çekerek yolcuların tahliye edilmesini sağladı. Yoldan geçen sürücülerin de yardımıyla yapılan ilk müdahale sonrasında olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Macron'un Türkiye iddiasına Rusya'dan cevap: Operasyon bizi bölmedi
Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi
Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama
Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi
Son dakika! İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Rize'de ağızları açık bırakan ev!
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir
Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti
Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum