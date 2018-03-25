Manisa’da otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil, sulama kanalına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Turgutlu’ya bağlı Avşar Mahallesi Zincirlikuyu mevkinde meydana gelen kazada Turgutlu istikametinden Sarıbey Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan A.K. (30) yönetiminde bulunan ’35’ plakalı otomobil, maden yolu girişine geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu.
Kaza esnasında araçta yolcu olarak bulunan eşi K.K. (27) ve 1 yaşındaki çocuğu K.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Turgutlu’da özel bir hastaneye kaldırılırken, ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
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