Manisa’da otomobil traktöre çarptı: 6 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, 16.30 sıralarında Alaşehir ilçesine Baklacı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde bulunan Mehmet Ö. idaresindeki 45 KB 9362 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Muammer Ç. yönetimindeki 45 K 4766 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yol kenarına savrulurken, traktörün arkasında bağlı bulunan pulluk ise araca saplandı. Çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, Mehmet Ö.(36), Sema Ç. (31), Gülcan D.(35), Hülya Y. (48) ile traktörde bulunan Muammer Ç.(53) ve Hamza Ç.(20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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