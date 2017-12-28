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Manisa'da sobadan zehirlenen baba ve oğlu öldü

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 00:30 | Son Güncelleme 3 saat önce

Hasan YİĞEN / KULA, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula İlçesi'nde yatmadan önce yaktıkları kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 52 yaşındaki Mustafa Yapucu ile 22 yaşındaki Berkay Yapucu öldü.

Olay, dün gece saatlerinde Gökçeören Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Esnaf olan Mustafa Yapucu, kömür sobayı yaktıktan sonra oğlu Berkay Yapucu ile uykuya daldı. Hatay'da görev yapan oğlu Uzman Çavuş Necati Yapucu'nun yanında bulunan anne Ayşe Yapucu, eşinin ve oğluna ulaşamayınca yakınlarına haber verdi. Mustafa Yapucu'nun yakınları eve gelip kontrol etti. Kapının kitli olmasından dolayı camı kırarak içeri giren yakınları, baba ve oğlunun yerde cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapucu ailesinin yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde baba ve oğlunun öldüğünü belirledi.

İlk incelemelere göre, baba ve oğlunun kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdikleri tespit edildi. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mustafa ve Berkay Yapucu'nun cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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