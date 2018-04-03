Manisa’da suç örgütüne ağır darbe: 20 gözaltı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen ve uzun süredir teknik takibe alınan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda ateşli silah ve bilgisayar ele geçirildi.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatmak, kumar oynatmak, zorla senet imzalatmak, yağma, silahlı tehdit, silahla yaralama ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından uzun süredir teknik takibe alınan 27 kişiye yönelik Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah 06.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Zırhlı araçlar ve çok sayıda emniyet personelinin katıldığı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından teknik takip usulüyle yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında internet üzerinden yasa dışı bahis oynatmak, kumar oynatmak, zorla senet imzalatmak, yağma, silahlı tehdit, silahla yaralama ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 27 şüpheli şahsın yakalanması için 03 Nisan 2018 günü saat 06.30’da farklı adreslerde yapılan aramalarda 20 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Firari şüpheli şahısla ilgili yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmada adı geçen 4 şüpheli şahıs ise daha önce adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 5 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 1 adet çelik yelek, 1 adet kelepçe, 1 adet tüfek dürbünü, 1 adet çelik kasa, değişik çap ve ebatlarda fişek, bir miktar para, 19 adet bilgisayar, 6 adet tablet, 19 adet dizüstü bilgisayar, bir miktar çek ve senet, bahis oynatma listeleriyle bahisçilerden tahsil edilecek para listeleri ele geçirilmiştir. Soruşturmaya devam edilmekte olup gerek duyulması halinde tekrar bilgi verilecektir" denildi.