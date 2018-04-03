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Manisa'da suç şebekesine operasyon: 24 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

 MANİSA'da çeşitli suçlara karıştığı belirtilen, kentte 'Açıkgözler' olarak anılan gruba yönelik operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da suç şebekesine operasyon: 24 gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da çeşitli suçlara karıştığı belirtilen, kentte 'Açıkgözler' olarak anılan gruba yönelik operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşık 3 aydır teknik takibe aldığı Akhisar ilçesindeki 'Açıkgözler' diye bilinen gruba yönelik, dün operasyon düzenledi. İlçede yasadışı bahis, kumar oynatma, zorla çek ve senet imzalatma, tefecilik, zorla para tahsilatı, uyuşturucu madde ticareti, gasp, yağma ve silahla yaralama ile cinayet suçlarına karıştıkları öne sürülen şebekeye yönelik Akhisar ve Gölmarmar ve Soma ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkartılan 31 kişiden 24'ü yakalandı. Diğer 7 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Operasyonda, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 11 tabanca, 8 pompalı tüfek, 1 dürbünlü tüfek, 1 çelik yelek, 1 kelepçe, 1 çelik kasa, 28 cep telefonu, 19 bilgisayar kasası, 6 tablet bilgisayar, 19 dizüstü bilgisayar, bahis oynatma listesi, bahis alacak listesi, çek, senet ve toplam 38 bin 740 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 24 kişinin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Manisa'da suç şebekesine operasyon: 24 gözaltı

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