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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 23:25 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 3'ü çocuk toplam 12 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, bugün gündüz saatlerinde Salihli-Gölmarmara Karayolu Karapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Gölmarmara yönüne giden Feridun Tan yönetimindeki 27 ALC 81 yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Tan ile minibüste bulunan Murat Güler (24), Azize Güler(27), Nazlı Tan, Mazlum Demir, Vedat Altınten, Semih Karageçi (22), Necla Elen (41), Sedef Karageçi (18) ile Gülmekke K. (12), Hasret E. (16) ve Ümmühan S. (15) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralıManisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralıManisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralıManisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı

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