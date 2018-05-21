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Manisa'da traktör devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 08:24 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen traktörde yolcu olarak bulunan 58 yaşındaki Fadime Öztürk hayatını kaybetti.  Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Konurca Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen traktörde yolcu olarak bulunan 58 yaşındaki Fadime Öztürk hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Konurca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kula'dan Alaşehir yönüne giden Süleyman Öztürk (65) idaresindeki 66 FC 496 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde traktörde yolcu olarak bulunan Fadime Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı traktör sürücüsünü ise ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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