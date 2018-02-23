Manisa’da tren kazası: 1 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Mithatpaşa Mahallesi Altınordu yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Zeynel Besim Uysal’a Makinist Şükrü T. idaresindeki 32601 sefer sayılı İzmir-Uşak yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Uysal, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uysal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden 60 yaşındaki Zeynel Besim Uysal’ın Salihli’de esnaf olduğu öğrenildi.
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