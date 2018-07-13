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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 ölü (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 00:04 | Son Güncelleme

MANİSA'da polisin, uyuşturucu tacirlerine yönelik uzun süredir teknik ve fiziki takibin ardından bu akşam başlattığı operasyonda çıkan çatışmada 1 şüpheli öldü, 1 şüpheli ise sağ olarak yakalandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 ölü (2)- Yeniden

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da polisin, uyuşturucu tacirlerine yönelik uzun süredir teknik ve fiziki takibin ardından bu akşam başlattığı operasyonda çıkan çatışmada 1 şüpheli öldü, 1 şüpheli ise sağ olarak yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir takibinde olan uyuşturucu satıcılarına yönelik bugün saat 18.30 sıralarında operasyon düzenledi. Şehzadeler ilçesindeki Kuşlubahçe Mahallesi 4203 Sokak'taki iki katlı bir apartmanın zemin katında bulunan boş dükkanın çevresini saran polis, apartmanda yaşayanları güvenlik nedeniyle sessizce dışarı çıkardı. Alınan önlemlerin ardından adrese düzenlenen baskında bir şüpheli polise ateşle karşılık verdi. Çatışmanın ardından polis sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, yaklaşık 50 metre yakındaki erkek öğrenci yurdu da güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Zanlılardan biri çatışmada ölü olarak ele geçirilirken, diğer zanlı ise sağ olarak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzerine emniyete götürülürken, çatışmada ölen şüphelinin cesedi ise savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze aracıyla kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili olarak Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Kuşlubahçe Mahallesi 4203 Sokakta narkotik çalışması nedeniyle girilen bir adreste polise silahla karşılık verilmesi neticesinde bir şahıs eks, bir şahıs da sağ olarak ele geçirilmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.
İŞYERİNİ SPOR SALONU YAPMAK İÇİN KİRALAMIŞLAR
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından henüz isimleri açıklanmayan iki şüphelinin yaklaşık 3 ay önce işyerini spor salonu yapmak için kiraladıkları ve 2 gün önce ise boş işyeri içerisinde hummalı bir çalışma yaptıkları iddia edildi.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 ölü (2)- YenidenManisa'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 ölü (2)- YenidenManisa'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 ölü (2)- YenidenManisa'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 ölü (2)- Yeniden

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