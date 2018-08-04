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Manisa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 18:25 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp, refüje çarparak devrilen şehirler arası yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Manisa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp, refüje çarparak devrilen şehirler arası yolcu otobüsündeki 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Akhisar-Manisa karayolunun 5'inci kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kocaeli'nden Denizli'ye giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen, Pamukkale Turizm'e ait 35 PK 136 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, yağmurdan kayganlaşan zeminde kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Ardından devrilen yolcu otobüsünde, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Manisa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralıManisa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralıManisa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralıManisa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

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