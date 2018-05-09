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Manisa'da yolcu treni minibüse çarptı 

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 07:36 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yolcu treni hemzemin geçitte minibüse çarptı.

Manisa'da yolcu treni minibüse çarptı 

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yolcu treni hemzemin geçitte minibüse çarptı. Kazada ölen ya da yaralananın olmazken, minibüsün çalıntı olduğu ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Demirköprü mevkiinde meydana geldi. İzmir-Konya seferini yapan Ali Rıza Gündoğan'ın vatmanlığını yaptığı yolcu treni, hemzemin geçitte, İsa Kahraman'a ait 35 AV 8244 plakalı otomobili halatla çeken 45 ZD 1297 plakalı minibüse çarptı. Yolcu treninin, minibüsü yaklaşık 150 metre önünde sürüklediği kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, minibüsün çalıntı olduğu tespit edildi. Minibüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından tren yoluna devam etti.

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