Manisa'da yolcu treni minibüse çarptı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yolcu treni hemzemin geçitte minibüse çarptı. Kazada ölen ya da yaralananın olmazken, minibüsün çalıntı olduğu ortaya çıktı. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İstasyonaltı Mahallesi Demirköprü mevkiinde meydana geldi. İzmir-Konya seferini yapan Ali Rıza Gündoğan'ın vatmanlığını yaptığı yolcu treni, hemzemin geçitte, İsa Kahraman'a ait 35 AV 8244 plakalı otomobili halatla çeken 45 ZD 1297 plakalı minibüse çarptı. Yolcu treninin, minibüsü yaklaşık 150 metre önünde sürüklediği kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, minibüsün çalıntı olduğu tespit edildi. Minibüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından tren yoluna devam etti.
İran Meclisi'nden ABD'ye şok tepki! Bayrak yaktılar
'Tamam' furyasına o da dahil oldu!
'TAMAM' kampanyası dünya basınında geniş yankı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vali arasında gülümseten diyalog
Sosyal medya bu sokak röportajını konuşuyor
Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu
Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu
15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı
ABD 90 gün süre verdi! İran'a yönelik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulacak
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Yıllardır nezle olduğunu sanıyordu ama meğer beyni burnundan akıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum